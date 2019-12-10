Karneler ne zaman alınacak? 2020 sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman? İlk ara tatilin ardından sömestr tatili ve ikinci ara tatil için öğrenciler ve velilerin araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim takvimi yayımlandı. Buna göre, ilk dönemin bitimine kısa bir süre kaldı. Peki, Karneler ne zaman alınacak? 2020 sömestr olarak bilinen yarıyıl tatili ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman?

Sömestr tatili ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl uygulamaya alınan okullarda ara tatil dönemi başladı. İlk ara tatil 15-22 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Karnesiz ara tatilin ardından sömestr tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, sömestr tatili olarak adlandırılan yarıyıl tatili ne zaman? 2020 Karneler ne zaman alınacak? İkinci ara tatil ne zaman olacak? İşte cevaplar... 2020 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN? Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 2020 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek. 2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlaacak. HABERİN DEVAMI

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