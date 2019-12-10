AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 7-8 Aralık'ta 2019-2020 yılı 1. dönem sınavına katılan öğrenciler sonuçlar için heyecan içinde. Sınavın tamamlanmasının ardından ikinci dönem için hazırlıklara başlayan öğrenciler, MEB'den gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 2020 Açık Öğretim Lisesi soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte cevaplar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak, bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

2019-2020 AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağı tahminler arasında.