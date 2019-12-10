Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 10.12.2019 14:32
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 14:32

ne zaman açıklanacak? 2019 2020 Açık Öğretim Lisesi soruları ve cevapları yayınlandı mı?

, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MEB tarafından gerçekleştirilen 2019-2020 AÖL 1. dönem sınavının soruları ve cevapları ile sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçlara göre mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek öğrenciler konu ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Peki, ? 2019 yayınlandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 7-8 Aralık'ta 2019-2020 yılı 1. dönem sınavına katılan öğrenciler sonuçlar için heyecan içinde. Sınavın tamamlanmasının ardından ikinci dönem için hazırlıklara başlayan öğrenciler, MEB'den gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 2020 Açık Öğretim Lisesi soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte cevaplar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak, bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

2019-2020 AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağı tahminler arasında.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriAÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 2020 Açık Öğretim Lisesi soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri