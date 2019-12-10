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  • 10.12.2019 18:29
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 18:29

15 tatil başlıyor? İlk dönem ne zaman bitecek? İşte 2019-2020 MEB takvimi

15 Kasım Cuma günü 9 günlük tatile çıkan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü eğitime başladı. Sömestr tatili ne zaman başlayacak sorusu, Aralık ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde merak ediliyor. Yeni yıla az bir zaman kala öğrenci ve veliler, 15 tatil ve ara tatil hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 15 tatil başlıyor? İlk dönem ne zaman bitecek? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

Geri sayım başladı! 15 tatil ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yaz aylarında yayımlanan 2019-2020 takvimine göre tatil tarihleri netleşti. Milyonlarca öğrenci ve veli Aralık ayının gelmesiyle birlikte ara tatil tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda çok araştırılan sorular arasında "15 tatil ne zaman başlıyor?" sorusu bulunuyor.

MEB 2019-2020 TAKVİMİ

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapıldı.

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

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