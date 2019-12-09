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  • 09.12.2019 15:22
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 15:22

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2019 VGM lisans yükseköğrenim bursu sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ortaöğrenim sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 'nden resmi açıklama geldi mi? VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2019 VGM lisans yükseköğrenim bursu sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2019-2020 eğitim öğretim dönemi burs başvuruları tamamlandı. İlk olarak ortaöğrenim sonuçları açıklandı. Yükseköğrenim olarak başvuru yapan öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Peki, konu ile ilgili açıklama var mı? VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2019 VGM lisans yükseköğrenim bursu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

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