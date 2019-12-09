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  • 09.12.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 09:11

ekranı! ile not bilgisi, devamsızlık bilgisi sorgulama

e Okul öğrenci giriş sayfası, öğrenciler ve veliler tarafından son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Türkiye'nin en çok kullanılan mobil uygulamalarından olan Veli Bilgilendirme Sistemi ile not bilgisi, devamsızlık bilgisi gibi birçok işlem görüntülenebiliyor. Peki, ile not bilgisi, devamsızlık bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

e-Okul ile not bilgisi sorgulama!

e Okul VBS giriş nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm velilere ücretsiz olarak sunulan, uygulama marketlerinin en çok indirilen ve kullanılanları arasında yer alan, yaklaşık 50 milyon mobil cihaza kurulu e-Okul uygulaması, ara tatilin ardından sınavlarını olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile not bilgisi, devamsızlık bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte e Okul VBS giriş ekranı...

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste iki pencere ekrana gelecek. Sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer almaktadır. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra sistem açıldıktan sonra sol ekranda yer alan bilgiler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

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