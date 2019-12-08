AÖL sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? sorusu sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açıköğretim lisesi 1. dönem sonu sınavı 7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav giriş yerleri de 4 Aralık 2019 tarihinde açıklandı. Sınavdan çıkan öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. AÖL sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı haberimizde.. Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

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