AÖL 1. dönem sınavı bugün gerçekleştirilen oturumlarla bitti. AÖL sınavları 2 oturum ile tamamlandı sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi mi? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Açık lise 1. dönem sınav soruları yayınlandı mı? Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

2019-2020 AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağı tahminler arasında.

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