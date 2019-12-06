VGM lisans burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim öğrencileri başvuru sonuçlarına kilitlendi. Konu ile ilgili VakıflaR Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki, VGM lisans burs sonuçları açıklandı mı? 2019 VGM yükseköğrenim bursu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

VGM LİSANS BURSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

(Sonuçlar henüz açıklanmadı.)

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.