Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 06.12.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 12:25

? 2019 ?

VGM lisans burs sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim bursu başvuruları geçtiğimiz gün tamamlandı. Başvuru yapan adaylar sonuçları heyecanla beklemeye başlamıştı. Peki, ? 2019 ?

VGM lisans burs sonuçları açıklandı mı?

VGM lisans burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim öğrencileri başvuru sonuçlarına kilitlendi. Konu ile ilgili VakıflaR Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki, VGM lisans burs sonuçları açıklandı mı? 2019 VGM yükseköğrenim bursu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

VGM LİSANS BURSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

(Sonuçlar henüz açıklanmadı.)

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriVGM lisans burs sonuçları açıklandı mı? 2019 VGM yükseköğrenim bursu sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri