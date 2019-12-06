Yarıyıl tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim takvimini yayımladı. Bu sene itibarıyla uygulamaya geçen ara tatil döneminin ilki 15-22 Kasım'da yapıldı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, sınav stresinden uzaklaşabilmek için yarıyıl tatilini beklemeye başladılar. Peki, sömestr tatili olarak adlandırılan 15 gün yarıyıl tatili ne zaman yapılacak? Nisan ayına denk gelen ikinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlaacak.