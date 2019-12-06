AÖL açık lise sınavları saat kaçta başlayacak? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Eğitimini Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) sürdüren binlerce kişi şimdilerde AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, açık lise sınavları saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen bilgiler...

AÖL 1. dönem sınavları hakkında bilgiler, eğitimlerini açık lisede sürdüren binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri yakın bir süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Sınava katılacak olanlar şimdilerde AÖL açık lise sınavları saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt arıyor. AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, AÖL 2019-2020 eğitim dönemi 1. dönem sonu sınavları 7- 8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. SINAVLAR SAAT KAÇTA? AÖL 1. dönem sınavları 1. oturum 7 Aralık Cumartesi saat 09.30'da, 2. oturum ise saat 14.00'te başlayacak. HABERİN DEVAMI

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