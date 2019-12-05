AUZEF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitimini sürdüren öğrenciler, 23-24 Kasım'da güz dönemi vize sınavına katıldılar. Sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. İstanbul Üniersitesi tarafından yapılan açıklamada, güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Peki, AKSİS giriş ile AUZEF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçlar, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin https://aos.istanbul.edu.tr/ sayfası üzerinden açıklandı. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecekler.