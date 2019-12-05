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  • 05.12.2019 08:16
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 08:16

sınav sonuçları son dakika açıklandı! AKSİS giriş ile 2019 sorgulama ekranı

sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Vize sınavına 23-24 Kasım'da karılan binlerce öğrenci gelecek müjdeli haberi bekliyordu. 2019 son dakika olarak duyuruldu. Peki, na nereden bakılıyor? nasıl yapılır? İşte 2019 AKSİS giriş ile ...

AUZEF vize sınavı sonuçları açıklandı

AUZEF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitimini sürdüren öğrenciler, 23-24 Kasım'da güz dönemi vize sınavına katıldılar. Sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. İstanbul Üniersitesi tarafından yapılan açıklamada, güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Peki, AKSİS giriş ile AUZEF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçlar, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin https://aos.istanbul.edu.tr/ sayfası üzerinden açıklandı. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecekler.

AUZEF VİZE SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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