VGM yükseköğrenim bursu sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları boyunca yükseköğrenim öğrencilerine yapılan burs yardımı için başvurular tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde ortaöğrenim sonuçlarının açıklanaması sonrası yükseköğrenim sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2019 VGM yükseköğrenim bursu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.