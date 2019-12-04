e Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile not, devamsızlık bilgisi sorgulama! (Veli Bilgilendirme Sistemi)

e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? Uygulama marketlerinin en çok indirilen ve kullanılanları arasında yer alan, yaklaşık 50 milyon mobil cihaza kurulu e-Okul uygulamasına son günlerde yoğun ilgi gösteriliyor. İlk ara tatilin ardından sınıflarda yerlerini alan öğrenciler sömestr tatiline kısa süre kala sınav notlarını araştırmaya başladı. Peki, e Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile not, devamsızlık bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı...

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://e-okul.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste iki pencere ekrana gelecek. Sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer almaktadır. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra sistem açıldıktan sonra sol ekranda yer alan bilgiler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.