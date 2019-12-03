AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2019-2020 güz dönemi vize sınavı 23-24 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler, sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek için soruları ve cevapları araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AUZEF vize sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

AUZEF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

23-24 Kasım'da gerçekleştirilen AUZEF vize sınavının soruları ve cevapları henüz erişime açılmadı. Soru ve cevapların bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecekler.

AUZEF AÇIKÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK