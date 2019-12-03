AÖL sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavına katılacak öğrenciler için sınav giriş belgesi bugünden itibaren erişime açılacak. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav saatini kaçırmamak için sınava girecekleri yer bilgisini erkenden öğrenerek işini garantiye almak istiyor. Peki, AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 Açık lise sınavı ne zaman? İşte AÖL öğrenci giriş ekranı...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR*

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2019-2020 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde yani bugün erişime açılacak. Öğrenciler, AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden sınav giriş belgelerinin çıktısını alabilecekler.

AÖL SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL'ün resmi internet adresinde sınav takvimi duyuruldu. İşte 2019 1. dönem sonu sınav takvimi:

1. dönem sınav giriş yerlerinin yayınlanması: 04 Aralık 2019

1. dönem sınavları: 07-08 Aralık 2019