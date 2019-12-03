AÖL giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, 2019-2020 1. dönem sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Sınava kısa bir süre kala sınava giriş yerleri konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖL giriş belgesi ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2019-2020 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde yayımlacak. Öğrenciler, AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden sınav giriş belgelerinin çıktısını alabilecekler.

AÖL SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL'ün resmi internet adresinde sınav takvimi duyuruldu. İşte 2019 1. dönem sonu sınav takvimi:

1. dönem sınav giriş yerlerinin yayınlanması: 04 Aralık 2019

1. dönem sınavları: 07-08 Aralık 2019