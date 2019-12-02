AUZEF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler 23-24 Kasım'da vize sınavına katıldılar. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, sonuçlar için heyecanlı bekleyişine devam ediyor. Dört oturum halinde gerçekleştirilen AUZEF vize sınavı ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 AKSİS giriş ile İstanbul Üniversitesi sonuç sayfası...

AUZEF VİZE SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

(AUZEF vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.)

Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecekler.

AUZEF AÇIKÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK