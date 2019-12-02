ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitim gören öğrenciler 16-17 Kasım'da güz dönemi vize sınavına katıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar erişime açıldı. Vize sınavı soru ve cevaplarını görüntüleyen öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ATA AÖF OBS giriş ile vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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ATA AÖF final sınavı ne zaman? Detaylar bir sonraki sayfada...