2020 yılında gerçekleştirilecek olan BİLSEM sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Özel yetenekli öğrencilerin katılım sağlayacağı sınavın tarihi, son dönemlerde merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takviminin ardından BİLSEM sınav tarihi de netleşti. Peki, 2020 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları 22 Nisan tarihinde duyurulacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında yapılacak. Sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.