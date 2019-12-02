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  • 02.12.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 19:09

2020 sınavı ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınavı için tarih açıkladı mı?

2020 sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınavının tarihi, şu sıralar yüz binlerce öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınavının 2020 yılında hangi tarih aralığında gerçekleştirileceği merakla araştırılıyor. Bu kapsamda öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde yer alan BİLSEM sınav tarihini öğrenmek istiyor.

2020 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

2020 yılında gerçekleştirilecek olan BİLSEM sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Özel yetenekli öğrencilerin katılım sağlayacağı sınavın tarihi, son dönemlerde merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takviminin ardından BİLSEM sınav tarihi de netleşti. Peki, 2020 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları 22 Nisan tarihinde duyurulacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında yapılacak. Sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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