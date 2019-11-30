ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2019-2020 güz dönemi vize sınavı 16-17 Kasım'da uygulandı. Binlerce ATA AÖF öğrencisi geçtiğimiz gün yayımlanan sınav soruları ve cevaplarının ardından sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, ATA AÖF vize sınavı sonuçları 2019 açıklandı mı? OBS giriş ile sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

ATA AÖF OBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF final sınavı ne zaman? Detaylar bir sonraki sayfada...