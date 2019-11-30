AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler sınav katılacakları yer bilgisini gösteren sınav giriş yerlerinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. MEB'in yayınladığı takvime göre merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

AÖL

AÖL'ün resmi internet adresinde sınav takvimi duyuruldu. İşte 2019 1. dönem sonu sınav takvimi:

1. dönem sınav giriş yerlerinin yayınlanması: 04 Aralık 2019

1. dönem sınavları: 07-08 Aralık 2019