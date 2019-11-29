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  • 29.11.2019 11:24
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 11:24

? 2020 Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihi belli oldu

2020 DGS başvuruları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2020 takvimi ile birlikte DGS başvuru tarihleri ile sınav tarihi belli oldu. Buna göre, adaylar başvuru öncesi yayımlanacak kılavuzu beklemeye başladı. Peki, DGS başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2020 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS sınavı ne zaman?

DGS 2020 ne zaman?

2020 DGS tarihi, ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte en çok aranılanlar arasında bulunuyor. Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı için hazırlıklar başladı. Peki, 2020 DGS başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2020 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

2020 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2020 DGS başvuruları 13 - 21 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

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