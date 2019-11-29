2020 DGS tarihi, ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte en çok aranılanlar arasında bulunuyor. Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı için hazırlıklar başladı. Peki, 2020 DGS başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2020 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

2020 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2020 DGS başvuruları 13 - 21 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

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