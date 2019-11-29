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  • 29.11.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 11:14

Binlerce öğrenci heyecanla bekliyor! 2019 vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

vize sınavı sonuçları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Final sınavı için hazırlıklara başlayan açıköğretim öğrencileri vize sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde sınavın soruları ve cevapları yayımlanmıştı. Peki, 2019 ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavı 16-17 Kasım'da uygulandı. Sınava katılan binlerce öğrenci ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) sayfasına akın ediyor. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2019 ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar açıklandı mı? İşte cevaplar...

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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ATA AÖF final sınavı ne zaman? Detaylar bir sonraki sayfada...

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