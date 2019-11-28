VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu için başvurular alındı. Başvuruların ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz gün ortaöğrenim başvurularının sonuçları açıklandı ve burs almaya hak kazanan adaylar belirlendi. Şimdi ise yükseköğrenim bursu sonuçları bekleniyor. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 VGM burs ücreti ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.