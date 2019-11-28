Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 28.11.2019 12:56
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 12:56

ne zaman açıklanacak? 2019 VGM burs ücreti ne kadar?

VGM 2019-2020 burs başvuruları tamamlanmış, geçtiğimiz gün ortaöğrenim başvurularının sonuçları açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından yükseköğrenim düzeyinde başvuru yapan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, ne zaman açıklanacak? 2019 VGM burs ücreti ne kadar?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu için başvurular alındı. Başvuruların ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz gün ortaöğrenim başvurularının sonuçları açıklandı ve burs almaya hak kazanan adaylar belirlendi. Şimdi ise yükseköğrenim bursu sonuçları bekleniyor. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 VGM burs ücreti ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriVGM yükseköğrenim bursu sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 VGM burs ücreti ne kadar?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri