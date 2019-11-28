ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavı 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Üniversite tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte 2019-2020 yılının sınav takvimi belli oldu. Güz dönemi vize sınavının ardından final sınavı tarihi araştırılıyor. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

ATA AÖF final sınavı ne zaman? Detaylar bir sonraki sayfada...