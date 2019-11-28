ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler vize sınavı sonuçlarını bekliyor. Bu bağlamda Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ekranına ziyaret akını sürüyor. 16-17 Kasım'da gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınavının ardından öğrenciler final sınavlarına hazırlanmaya başladı. Peki, 2019 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte ATA AÖF OBS giriş ekranı...

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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ATA AÖF final sınavı ne zaman? Detaylar bir sonraki sayfada...