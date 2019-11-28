Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 28.11.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 12:12

OBS giriş ekranı! 2019 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı?

OBS sayfası, günün en çok ziyaret edilenleri arasında yer alıyor. ATA AÖF vize sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler, sonuçlarını görüntüleyebilmek için OBS sayfasına giriş yapmaya çalışıyorlar. Peki, 2019 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte giriş ekranı...

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler vize sınavı sonuçlarını bekliyor. Bu bağlamda Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ekranına ziyaret akını sürüyor. 16-17 Kasım'da gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınavının ardından öğrenciler final sınavlarına hazırlanmaya başladı. Peki, 2019 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte ATA AÖF OBS giriş ekranı...

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

ATA AÖF OBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF final sınavı ne zaman? Detaylar bir sonraki sayfada...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriATA AÖF OBS giriş ekranı! 2019 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri