YÖKDİL ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2019 YÖKDİL sınav sonuç tarihi... YÖKDİL sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 3 Kasım'da gerçekleştirilen 2019 YÖKDİL sınavına katılan adaylar sınav soru ve cevaplarını görüntüledikten sonra sonuçları araştırmaya başladı. Yayımlanan takvime göre, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2019 YÖKDİL ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YÖKDİL ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçları konusunda araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde sınav soruları ve cevapları yayımlanmış, adaylar işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmişti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, YÖKDİL ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2019 YÖKDİL sınav sonuç tarihi... YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 3 Kasım'da gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçların öğle vakitlerine doğru erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler. YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN HABERİN DEVAMI

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