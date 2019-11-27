Yarıyıl tatili ne zaman? Öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yaptı. Ara tatilde öğrencilerin bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlendi. İlk ara tatilin ardından ikinci ara tatil ve sömestr tatili ile ilgili öğrencilerine heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? 2019 ve 2020 sömestr tatili ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak?

YARIYIL VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.