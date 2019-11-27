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  • 27.11.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 11:57

! açıklandı! 2019 ekranı

açıklandı. tarafından 3 Kasım'da gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına katılan adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilecekler. Peki, nasıl yapılır? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı!

YÖKDİL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Kasım'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından sonuçların 28 Kasım'da açıklanacağı bildirilmişti. Müjdeli haber az önce geldi ve sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını öğrenebilecekler.

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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