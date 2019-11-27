2020 yılına girmeye az bir zaman kala öğretmen adayları atama ne zaman yapılacak araştırmasına başladı. Peki 2020 yılında MEB ne zaman öğretmen ataması yapacak? Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Devlet kadrolarının kontrol altına alınmaya çalışılması ve sürekli olarak öğretmenleri dinamik ve yenilikçi tutmaya çalışan sistemdir. Sözleşmeli öğretmenlerde, kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu bazı özlük hakları yoktur.

Öğretmen atamaları ne zaman?

2020 öğretmen atamaları Şubat ayında gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin şunları açıkladı;

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