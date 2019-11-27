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  • 27.11.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 17:46

Şubat ataması var mı?

Binlerce sözleşmeli öğretmen adayı atamaları bekliyor. Öğretmen atmaları hakkındaki araştırmalar, 2020'ye kısa bir süre kala hız kazandı. Devlet okullarında öğretmen olarak atanmak isteyen çok sayıda öğretmen, yeni yıla ne kadar öğretmen ataması yapılacağını ve öğretmen atamasının yapılacağını tarihi merak ediyor. Peki, 2020 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? tarih verdi mi? İşte, 2020 öğretmen atamaları takvimine yönelik detaylı bilgiler ve sözleşmeli öğretmenlerin maaşları...

Şubat 2020 sözleşmeli öğretmen ataması var mı?

2020 yılına girmeye az bir zaman kala öğretmen adayları atama ne zaman yapılacak araştırmasına başladı. Peki 2020 yılında MEB ne zaman öğretmen ataması yapacak? Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Devlet kadrolarının kontrol altına alınmaya çalışılması ve sürekli olarak öğretmenleri dinamik ve yenilikçi tutmaya çalışan sistemdir. Sözleşmeli öğretmenlerde, kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu bazı özlük hakları yoktur.

Öğretmen atamaları ne zaman?

2020 öğretmen atamaları Şubat ayında gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin şunları açıkladı;

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