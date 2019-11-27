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  • 27.11.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 09:34

sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2019 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

sınav sonuçları için heyecan dorukta. Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) tarafından 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen vize sınavının sonuçları konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, bugün açıklanacak mı? 2019 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ATA AÖF sınav sonuçları bugün açıklanacak mı?

ATA AÖF vize sınavı sonuçları, günün en ço aranılanları arasında yer alıyor. 16-17 Kasım'da vize sınavlarına katılan binlerce öğrenci Atatürk Üniversitesi tarafından gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Sonuçlar açıklandıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden görüntülenebilecek. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2019 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuçlarını OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) ekranı üzerinden öğrenebilecekler. Sisteme giriş yaptıktan sonra, 'Öğrenim' kategorisi içerisinde yer alan 'Sınavlar' bölümünden sonuçlarınıza erişebilirsiniz.

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