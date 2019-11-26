KYK son dakika burs ödeme tarihi belli oldu! 2019 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2019-2020 dönemi burs ve kredi başvurularının alınmasının ardından sonuçlar açıklanmış ve burs/kredi almaya hak kazanan adaylar belirlenmişti. İlk defa burs alacak öğrenciler ödeme tarihlerinin ne zaman olacağını merak ediyordu. Peki, 2019 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

T.C. Kimlik Numarası Son Hanesi Ödeme Günü 0 ile bitenler 27 Kasım 2 ile bitenler 28 Kasım 4 ile bitenler 29 Kasım 6 ile bitenler 30 Kasım 8 ile bitenler 1 Aralık

İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (ekim ve kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacak.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.