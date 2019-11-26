Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 26.11.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 11:20

KYK müjdeli haberi verdi! 2019 , hangi gün yapılacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. KYK'dan müjdeli haber geldi ve ödemelerin ekim ve kasım olarak iki şekilde yapılacağı bildirildi. Peki, yapılacak? 2019 KYK burs paraları hangi gün ödenecek?

KYK müjdeli haberi duyurdu! Burslar...

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2019-2020 eğitim öğretim dönemine ait kredi ve burs başvuruları alınmış, sonuçlar heyecanla beklenmeye başlamıştı. Geçtiğimiz gün burs ve kredi almaya hak kazanan adaylar belirlendi ve ödemelerin tarihi beklenmeye başlandı. KYK tarafından ödemeler ile ilgili müjdeli haber geldi. Peki, 2019 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte cevaplar...

KYK BURS VE KREDİLER NE ZAMAN YATACAK?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacağı bildirildi. KYK tarafından ödemelerin hangi gün yapılacağı bildirilmedi. Ödemeler bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriKYK müjdeli haberi verdi! 2019 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri