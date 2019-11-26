KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2019-2020 eğitim öğretim dönemine ait kredi ve burs başvuruları alınmış, sonuçlar heyecanla beklenmeye başlamıştı. Geçtiğimiz gün burs ve kredi almaya hak kazanan adaylar belirlendi ve ödemelerin tarihi beklenmeye başlandı. KYK tarafından ödemeler ile ilgili müjdeli haber geldi. Peki, 2019 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte cevaplar...

KYK BURS VE KREDİLER NE ZAMAN YATACAK?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacağı bildirildi. KYK tarafından ödemelerin hangi gün yapılacağı bildirilmedi. Ödemeler bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.