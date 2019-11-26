KYK burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ödemelerin T.C. Kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacağı bildirildi. İlk ödemeler bugün ekim ve kasım olmak üzere yapılacak. Peki, KYK bursu yattı mı? T.C Kimlik numarası 0, 2, 4, 6, 8 ile bitenler KYK burs ve kredi ödemeleri hangi gün yapılacak?

KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ GÜN YAPILACAK?

T.C. Kimlik Numarası Son Hanesi Ödeme Günü 0 ile bitenler 27 Kasım 2 ile bitenler 28 Kasım 4 ile bitenler 29 Kasım 6 ile bitenler 30 Kasım 8 ile bitenler 1 Aralık

İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (ekim ve kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacak.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.