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  • 26.11.2019 18:47
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 18:47

burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı! Burs ve kredi TC Kimlik Numarasına göre ne zaman yatacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu () başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ödeme tarihleri öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Burs ve kredi almaya hak kazanan adayların heyecanla beklediği KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı. Öğrenciler bu kapsamda şimdilerde KYK burs ve kredi ödeme tarihlerini sorgulatıyor. Peki, KYK burs ve kredi TC Kimlik Numarasına göre ne zaman yatacak? İşte cevabı...

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı!

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Yüz binlerce öğrenci bu kapsamda Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödeme tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, KYK burs ve kredi TC Kimlik Numarasına göre ne zaman yatacak? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

T.C. Kimlik Numarası Son Hanesi Ödeme Günü
0 ile bitenler 27 Kasım
2 ile bitenler 28 Kasım
4 ile bitenler 29 Kasım
6 ile bitenler 30 Kasım
8 ile bitenler 1 Aralık

İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (ekim ve kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacak.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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