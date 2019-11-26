2020 MEB sınav takvimi, milyonlarca öğrencinin merakla sorgulattığı konuların başında yerini aldı. Özellikle LGS, İOKBS ve AÖL gibi sınavlara hazırlanacak olan öğrenciler 2020 MEB sınav takviminde yer alan tarihleri öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 MEB sınav takvimini resmi sitesinden duyurdu. İşte LGS, AÖL, İOKBS bursluluk sınavı tarihleri...

2020 LGS NE ZAMAN?

TEOG'un kaldırılmasının ardından ilk defa 2017 yılında uygulanan LGS sınavının 2020 yılında hangi tarihte yapılacağı belli oldu. MEB yaptığı açıklama ile birlikte, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını bildirdi.

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