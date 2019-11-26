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  • 26.11.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 16:40

Gözler orada! duyuruldu! LGS, AÖL, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sınavlara katılım sağlayacak. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci hakkında bilgi edinmek istiyor. MEB 2020 sınav takvimini yayımlayarak takvimde, AÖO-AÖL-AÖİHL-MAÖL 2. dönem ve 3. dönem sınav tarihi, bursluluk sınavı, LGS sınavı, ehliyet sınavı ve AÖO-AÖL-AÖİHL-MAÖL 2020-2021 dönemi 1. dönem sınav tarihlerini duyurdu. Peki, LGS, AÖL, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevabı...

2020 MEB sınav takvimi, milyonlarca öğrencinin merakla sorgulattığı konuların başında yerini aldı. Özellikle LGS, İOKBS ve AÖL gibi sınavlara hazırlanacak olan öğrenciler 2020 MEB sınav takviminde yer alan tarihleri öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 MEB sınav takvimini resmi sitesinden duyurdu. İşte LGS, AÖL, İOKBS bursluluk sınavı tarihleri...

2020 LGS NE ZAMAN?

TEOG'un kaldırılmasının ardından ilk defa 2017 yılında uygulanan LGS sınavının 2020 yılında hangi tarihte yapılacağı belli oldu. MEB yaptığı açıklama ile birlikte, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını bildirdi.

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