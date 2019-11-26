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  • 26.11.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 10:13

giriş: 2019 ne zaman açıklanacak?

ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz gün sınav soruları ve cevaplarının erişime açılması ile birlikte adayların sonuçlar ile ilgili heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Sonuçlar, OBS üzerinden erişime açılacak. Peki, 2019 ? Sonuçlar nasıl öğrenilir?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitimini sürdüren binlerce öğrenci sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Üniversite tarafından 16-17 Kasım'da gerçekleştirilen vize sınavının soruları ve cevapları erişime açıldı. Peki, 2019 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Vize sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuçlarını OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) ekranı üzerinden öğrenebilecekler. Sisteme giriş yaptıktan sonra, 'Öğrenim' kategorisi içerisinde yer alan 'Sınavlar' bölümünden sonuçlarınıza erişebilirsiniz.

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