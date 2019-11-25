KYK burs ve kredilerinin ödeneceği tarih, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Yüz binlerce öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödeme tarihi hakkındaki detayları merak ediyor. Bu kapsamda merakla araştırılan soruların başında "KYK burs ve kredileri ne zaman yatırılacak?" sorusu yer alıyor. Peki, KYK bursu ilk ödeme ayın kaçında yapılacak? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

KYK BURS VE KREDİLER NE ZAMAN YATACAK?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacağı bildirildi. KYK tarafından ödemelerin hangi gün yapılacağı bildirilmedi. Ödemeler bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.