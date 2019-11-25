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  • 25.11.2019 12:11
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 12:17

Son dakika: açıklandı! 2019 sorgulama ekranı

Son dakika haberi... için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 9 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında başvurusu alınan ortaöğrenim burs başvurularının sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve velileri VGM'nin internet adresi üzerinden sonuçarı görüntüleyebilecekler. Peki, nasıl öğrenilir? İşte 2019 sorgulama ekranı...

VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı!

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 9 Eylül - 9 Ekim'de ortaöğrenim burs başvuruları alındı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin heyecanla beklediği burs başvuru sonuçları erişime açıldı. Ödemeler, her eğitim dönemi boyunca 9 aylık olarak yapılmaktadır. Peki, VGM ortaöğrenim burs sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...

VGM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün https://www.vgm.gov.tr/ resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları, adı, soyadı, doğum tarihi ve baba adı bilgilerini girdikten sonra sonuçlarını sorgulayabilecekler.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ORTAÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

Burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

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