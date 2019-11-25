VGM burs başvuru sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 9 Eylül - 9 Ekim'de ortaöğrenim burs başvuruları alındı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin heyecanla beklediği burs başvuru sonuçları erişime açıldı. Ödemeler, her eğitim dönemi boyunca 9 aylık olarak yapılmaktadır. Peki, VGM ortaöğrenim burs sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...

VGM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün https://www.vgm.gov.tr/ resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları, adı, soyadı, doğum tarihi ve baba adı bilgilerini girdikten sonra sonuçlarını sorgulayabilecekler.

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ORTAÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

Burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.