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  • 26.11.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 09:35

2020 engelli memur alımı başvuru ve kura tarihi - açıklaması!

, engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. EKPSS'ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Güncel gelişmelere göre Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

EKPSS engelli memur alımı başvuru ve kura tarihi

Engelli memur alımı EKPSS sınavı için internette araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Engelli vatandaşlarımızın memur olmasını sağlayan bu sınav büyük ilgi çekiyor. EKPSS sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden toplam 60 soru için 60 dakika veriliyor. Ve kamuda engelli vatandaşların görev alabilmeleri için yapılıyor. Engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Tek fark ise EKPSS sınavına belirli engelli statüsünde olan bireylerin katılabileceğidir. Peki, EKPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? EKPSS kura tarihleri belli oldu mu?

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EKPSS NE ZAMAN?

Engelli adayların memur olabilmeleri için yapılan EKPSS tarihileri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS 26 Nisan 2020 yılında yapılacak.

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