Engelli memur alımı EKPSS sınavı için internette araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Engelli vatandaşlarımızın memur olmasını sağlayan bu sınav büyük ilgi çekiyor. EKPSS sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden toplam 60 soru için 60 dakika veriliyor. Ve kamuda engelli vatandaşların görev alabilmeleri için yapılıyor. Engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Tek fark ise EKPSS sınavına belirli engelli statüsünde olan bireylerin katılabileceğidir. Peki, EKPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? EKPSS kura tarihleri belli oldu mu?

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS NE ZAMAN?

Engelli adayların memur olabilmeleri için yapılan EKPSS tarihileri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS 26 Nisan 2020 yılında yapılacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ