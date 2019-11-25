Milyonlarca öğretmene müjde: Öğretmenlere maaş düzenlemesi geliyor! Dezavantajlı yere ek ödeme

Öğretmen maaşları ile ilgili önemli bir değişiklik gündemde. Öğretmenlerin uzun süredir bekledikleri meslek kanunu ile ilgili çalışma tamamlandı. Geleceğin mimarı öğretmenlerle ilgili değişiklikte en dikkat çeken başlık maaşlarla ilgili. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu öğretmenlerin haklarını baştan aşağı yeniden düzenleyen taslağı Başkan Erdoğan'a sundu. İşte detaylar...

ÖZEL-DEVLET FARKI KALKACAK

Taslağa göre, özel öğretim kurumlarında çalışan bir öğretmenin aylık ücreti devlet okullarında çalışan bir öğretmenin aylık maaşından daha az olmayacak. Yani bir öğretmen devlet okullarında ne kadar maaş alıyorsa özel okullarda da o kadar maaş alacak. Taslakta ayrıca öğretmenlerin ek ders ücretleri yerine yeni bir maaş düzenlemesi yapılması da öneriliyor.