EKPSS - Sınav sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. En son 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan EKPSS atamaları sonrasında EKPSS başvuruları ise 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmıştı.

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EKPSS ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, 18 Eylül 2019 tarihinde Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile EKPSS atamalarını görüştü. Konfederasyon Başkanı İçli, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, 2019 yılında EKPSS atamasının yapılmama ihtimalinin olduğunu dile getirdi Bakan Selçuk EKPSS ataması için şu ifadeleri kullanmış;

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