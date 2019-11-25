EKPSS, engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. EKPSS'ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

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EKPSS NE ZAMAN?

Engelli adayların memur olabilmeleri için yapılan EKPSS tarihileri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS 26 Nisan 2020 yılında yapılacak.

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