AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzakan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2019-2020 güz dönemi vize sınavı 23-24 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar ile sorular ve cevaplar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AUZEF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

AUZEF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Sorular ve cevaplar henüz yayımlanmadı. AUZEF tarafından vize sınavı soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF vize sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandıktans onra öğrenciler AUZEF sonuçlarına, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr, uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden erişebilecekler.