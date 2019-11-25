Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2019-2020 eğitimöğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ara tatil uygulamasında kültür turları büyük ilgi gördü. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Ara tatilde özellikle İstanbul, Kapadokya, Pamukkale ve GAP turlarına ilgi yüksekti" dedi.
- Eğitim
- 25.11.2019
- Gazete
Ara tatilin gözdesi kültür turları
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2019-2020 eğitimöğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ara tatil uygulamasında kültür turları büyük ilgi gördü. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Ara tatilde özellikle İstanbul, Kapadokya, Pamukkale ve GAP turlarına ilgi yüksekti" dedi.
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