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  • 25.11.2019 14:36
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 14:37

/3 sonuçları için geri sayım! 2019 ALES ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç takvimi...

sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17 Kasım'da saat 10.15'te gerçekleştirilen ALES sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyordu. ÖSYM sınav takvimine göre, sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Kasım'da gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonuçları için geri sayım başladı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak puanları belirleyen ALES sınavının sonuç tarihi belli oldu. Peki, ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

ALES puan hesaplama nasıl yapılır? Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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