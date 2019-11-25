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  • 25.11.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 16:22

2019 yılı engelli memur alımı ataması Aralık ayında mı?

- Sınav sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. En son 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan EKPSS atamaları sonrasında EKPSS başvuruları ise 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmıştı.

Engelli memur kontenjanları açıklandı mı?

EKPSS - Son yapılan EKPSS atamalarının ardından engelli memur adayları yeni bir atama beklentisi içerisine girdiler. ÖSYM'den henüz bir duyuru yapılmazken, engelli memur adayları tercih ve atamalarına dair takvimin bir an önce yayınlanmasını bekliyor. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. 65 yaşını dolduran engelli adayların EKPSS/kuraya başvuruda bulunmaz. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır.

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EKPSS ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, 18 Eylül 2019 tarihinde Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile EKPSS atamalarını görüştü. Konfederasyon Başkanı İçli, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, 2019 yılında EKPSS atamasının yapılmama ihtimalinin olduğunu dile getirdi Bakan Selçuk EKPSS ataması için şu ifadeleri kullanmış;

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