KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2019-2020 dönemi için KYK'dan burs ya da kredi kazanan öğrenciler ödemelerin ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Konu ile ilgili KYK'dan resmi açıklama geldi ve ekim ayı ile birlikte iki ödemenin birden yapılacağı bildirildi. Peki, KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2019 KYK bursu yattı mı? KYK bursları öğrencinin aldığı puana, yerleştiği üniversiteye ve girdiği bölüme, ailenin ekonomik ve sosyal durumuna. Burs hakkı kaybetmemek için kurum Üniversitedeki sınav başarı durumuna, not ortalamasına bakılarak veriliyor.

KYK BURS PARASI NE ZAMAN YATACAK?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacağı bildirildi. 2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira. Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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