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  • 23.11.2019 15:40
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 15:40

ÖSYM duyurdu! 2019 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanack?

için geri sayım başladı. Bu sene ÖSYM'nin sınav takvimine eklediği YÖKDİL sınavı toplamda 7'inci kez gerçekleştirilmiş oldu. 3 Kasım'da uygulanan sınavın sonuçları ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, 2019 ? YÖKDİL soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanack?

YÖKDİL sonuçları heyecanla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 YÖKDİL sınavını 3 Kasım'da gerçekleştirdi. Sınava katılan adaylar geçtiğimiz gün yayımlanan sınav soruları ve cevaplarını görüntüledikten sonra sonuçları beklemeye başladı. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2019 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 3 Kasım'da gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler.

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