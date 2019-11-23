AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzakan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Eğitimini AUZEF üzerinden devam ettiren öğrenciler sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek adına soruların ve cevapların ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AUZEF vize sınavı soruları cevapları yayımlandı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

AUZEF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Sorular ve cevaplar henüz yayımlanmadı. AUZEF tarafından vize sınavı soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF vize sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandıktans onra öğrenciler AUZEF sonuçlarına, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr, uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden erişebilecekler.